Arbitre: M. Maissin.

Cartes jaunes: Théry, Gailliez, N. Belfiore, Lefevere, Audin, Cuche, Chrichmi.

Cartes rouges: Lecocq (21e), Florue (2 Cj, 45e).

Buts: Lefevere (1-0, 52e), Sotgiu (1-1, 62e ; 1-2, 68e), Gailliez (2-2, 71e), Lefevere (3-2, 71e).

SOLRE-SUR-SAMBRE: Lardin, Audin, Mustin (75e Boulanger), Théry, Gailliez, Geenen (90e Petyt), Patelli, Virgili (62e Cuche), Chrichmi, Lefevere, Arnould.

SOIGNIES: Fourmanoit, Florue, Fawara, Lecocq, Mszanecky (46e Ombessa), Sotgiu (87e M. Belfiore), Derweduez (75e Amatulli), De Grave, Kaminiaris (55e N. Belfiore), Desmecht, Mittiner.

Les Solréziens n’encaisseront pas de onzième défaite consécutive. La série s’achève pour Nicolas Berger, qui a pris le poste de T1 des mains de Johan Lardin, celui-ci reculant d’un cran. Ce n’est pas pour autant que tout va mieux chez les Tuniques Bleues qui ont souffert mille morts pour s’imposer alors même que les Carriers étaient à neuf suite aux exclusions de Lecocq (coup de sang) et Florue (moments d’égarement) avant même le repos. C’est Max Lefevere qui sonnait le réveil des gars de la Botte. En plaçant une tête au-dessus, d’abord, puis en remportant son face-à-face avec Fourmanoit. Deux coups francs plus tard, le pied gauche de Sotgiu avait inversé la tendance.

Les Solréziens auraient pu s’écrouler, ils allaient vivre au contraire une minute de folie. D’abord lorsque Gailliez délivrait un centre-tir qui ne laissait aucune chance au portier sonégien puis, lorsque sur la remise en jeu, Cuche poussait ce même Fourmanoit à la faute. Ce dont profitait Lefevere pour planter son second but du week-end et offrir les trois unités à ses couleurs.