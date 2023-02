"Le but est que nos jeunes s’épanouissent"

"Nous avons une quinzaine de masters qui roulent avec le maillot de notre équipe de l’ECW", commente Benoit Fievez, qui chapeaute la structure, et directeur sportif et est lui aussi coureur chez les masters. "Nous avons vingt et un espoirs, dont de seize sont encore aux études et combinent l’école et le vélo, sept juniors et un cadet. Nous sommes une des seules équipes en Wallonie à avoir toutes les catégories. Il n’y a plus que Libramont-Chevigny, le Ser Vélo Team et nous."

Des attentes

Depuis 2017, de nombreux bons éléments ont pris goût au vélo à l’ECW Jeunesse. "Jens Verbrugghe a débuté chez nous", se rappelle Benoit Fievez au sujet du fils de Rik Verbrugghe, un des grands espoirs wallons (vice-champion d’Europe des Juniors du chrono). "Nous avons aussi eu d’autres coureurs qui ont ensuite atteint le niveau continental, comme Théo Lowie (actuellement dans l’équipe espoirs de Bingoal-Wallonie Bruxelles) , Yvan de Ville de Goyet, Noah Fastres et mon fils Philippe Fievez."

Quelles sont les attentes de l’équipe par rapport à la nouvelle saison ? "Nous espérons bien évidemment des résultats, comme chaque équipe, mais ce n’est pas le but principal, nous ne mettons d’ailleurs aucune pression à ce niveau", répond Benoit Fievez. "L’objectif général, c’est que nos coureurs s’épanouissent en pratiquant le cyclisme. Nous voulons les accompagner pour qu’ils soient contents de leur saison. qu’ils apprennent un maximum. On a limité volontairement notre effectif pour pouvoir bien accompagner tout le monde."

Si le siège de l’équipe est à Wanze, chez Guy Crasset, figure bien connue du cyclisme, le siège sportif de l’équipe, lui, est à Pont-à-Celles. "Notre présentation d’équipe a d’ailleurs eu lieu à Luttre".

L’effectif

Cadet: Jules Van Goethem.

Juniors: Creeten Antonin, Germain Antoine, Dony Simon, Laurent Kyrio, Meurant Guillaume, Orlandi Mathis, Henneau Victor.

Espoirs élites 2: Adam Benjamin, Allard François, Courtois Arthur, Dandoit Clément, Delongueville Alexy, Demaglie Maxime, Ernst Robin, Fernandez Clément, Fiévez Philippe, Harlez Maxime, Laverdeur Johan, Lecroart Théo, Leroy Maxime, Martocchia Alessandro, Michel Loris, Navez Tristan, Nowacki Édouard, Praet Jules, Quertinmont Corentin, Roussel Simon.