Après sa défaite en championnat dans le derby contre le FMC et son élimination en coupe de Belgique contre Anderlecht, le Futsal Team Charleroi est dans l’obligation de l’emporter. La venue d’Hasselt, équipe du ventre mou, constitue une belle occasion de prendre des points. Mais cela peut également s’apparenter à un match piège surtout que les Carolos doivent se passer d’Idrissi et de Bouzid. En panne d’inspiration, Charleroi forçait son jeu et les actions. Hasselt en profitait pour s’offrir des contres. Leysen parvenait à trouver rapidement la faille. Le Futsal Team tentait de réagir. En vain. À force de pousser, les visités prenaient des risques. Vanderhyden doublait la mise, dans la foulée. Charleroi essayait d’inverser la tendance via le gardien volant. En vain. Les visités ne parviennent pas à hausser leur niveau de jeu.

Au retour des vestiaires, les deux équipes donnaient tout. Le Futsal Team tentait de réduire rapidement l’écart. Kus touchait le cadre. Wilde ne profitait pas d’une énorme occasion pour réduire l’écart. Charleroi loupait plusieurs opportunités trois étoiles… Les Limbourgeois accusaient le coup physiquement. Les hommes de Luiz Aranha ne trouvaient pas leur jeu habituel. Il fallait le gardien volant pour débloquer le compteur des visités. Atssouli réduisait l’écart à six minutes du terme. Charleroi donnait tout, sans compter. Atssouli égalisait ! Mais ce retour était tardif et les Carolos devaient se contenter d’un petit point.