Le derby carolo entre Courcelles et Fleurus B est au programme ce samedi. A priori, le leader invaincu part favori à domicile. "Je respecte et me méfie de tout le monde. Fleurus n’aura rien à perdre, joue avec ses armes, travaille beaucoup la zone. Cela peut gêner. On l’a vu il y a peu à Liège, qui avait dû attendre le deuxième time pour ajuster sa mire." Les Courcelloises de Jean-François Duez viennent justement de s’imposer de haute lutte à Liège, mercredi. "Un match digne de la R1. Liège présente une véritable armada, physique, précise, avec une foule de sélectionnées provinciales. En comparaison, nous nous entraînons et jouons à 9 dans le meilleur des cas."

Pour l’heure, Léa Foudil est indisponible pour cause de périostite. "Mes 8 filles ont répondu présent. Nous n’encaissons qu’un point sur les 8 premières minutes de la deuxième mi-temps. Dans le 4e quart, Liège repart à +5 mais notre gestion finale est parfaite."

Fleurus – Namur C (v. 21 h)

En série A, Fleurus reçoit Namur C ce vendredi. "Je m’attends à un duel compliqué. Fleurus présente un mix d’expérience et de jeunesse. De mon côté, il n’y a que le second élément", souligne Aurélien Garraux, qui n’a pas oublié le -10 de l’aller.

Le coach namurois reconnaît néanmoins que son groupe livre une excellente saison. Pour preuve le 4 sur 5 réalisé depuis le début d’année nouvelle. "C’est effectivement encourageant, même si nous venons de jouer avec le feu en laissant revenir Profondeville."

Déjà embêtée par une tendinite au genou, Manon Seny a reçu un coup direct dans le derby. Elle sera indisponible pour le déplacement à la salle Bonsecours, "où nous tenterons de gêner les cadres, en les faisant sortir de leur zone de confort. Il faudra aussi veiller à contrer le rythme que tentera d’imposer le CFB."