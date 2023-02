P4B: La partie d'échecs entre Anvaing et Taintignies peut débuter

"Il faudra aller les chercher"

Du côté d’Anvaing, le coach David Vanalderweireldt connaît l’importance d’un tel rendez-vous, lui qui a roulé sa bosse sur pas mal de terrains de la région en tant que joueur avant de devenir coach. "Si on perd, on se battra jusqu’au bout pour conserver notre deuxième place. En cas de résultat nul, ça reviendra à peu près à la même chose. Et si on gagne, on reprendra espoir dans la course au titre." Élémentaire mon cher Watson… "On doit donc tout mettre en œuvre pour prendre les trois points sans pour cela partir la fleur au fusil. Stratégiquement et tactiquement, ce sera intéressant. Défensivement, les deux équipes se valent et offensivement, on est de plus en plus efficace par rapport à la 1re partie de saison. C’est sûr qu’il faudra aller les chercher car pour eux, un point serait déjà intéressant", conclut le coach anvinois qui vient de prolonger son bail avec cette équipe "bis" qui lui apporte tellement de satisfaction sportive et humaine.

Dans le même temps et toujours dans la même division, on suivra de près l’autre sommet, cette fois-ci dans le cadre du tour final, entre deux révélations: Ellezelles B et Wiers B. Si Wiers est déjà quasi assuré de participer aux prolongations, il n’en est pas de même pour les protégés de Patrice Vyllin qui seront revanchards suite aux deux points perdus en toute fin de match à Wodecq.

En série A, Rumes, une des équipes en forme du moment, recevra Estaimbourg B. L’enjeu est très simple. L’équipe qui gagnera ce duel rejoindra Obigies B, au repos ce week-end, sur la 3e marche du podium. Pas de favori pour ce sommet, juste deux belles équipes habituées à offrir du beau spectacle aux amateurs du ballon rond.