Les Carolos le dos au mur

En s’inclinant à Jumet face à Lommel, le groupe d’Anthony Stevens a dilapidé le crédit qu’il s’était octroyé en s’imposant à Kontich, qui a encaissé en ce milieu de semaine une seconde défaite, des œuvres de Waregem, dans ces play-down pour le maintien. Le Spirou B reste donc "bien" installé à la dernière place, avec quatre points de retard sur l’adversaire le plus proche, lequel est justement attendu au sentier de l’Epée ce dimanche après-midi sur le coup de 17 heures. Limburg B disputera à cette occasion son premier match du deuxième tour. Épingler le groupe de Niels Marnegrave, et par la même occasion confirmer la meilleure impression laissée jusqu’à présent par les trois équipes issues de la même série que Charleroi B aurait surtout pour effet de relancer le suspense pour le maintien. Un résultat inverse laisserait craindre le pire. En effet, il ne resterait déjà plus que cinq rencontres à disputer, dont trois en déplacement, à l’Oxaco et à Lommel lors des deux prochaines semaines, puis à Limburg B fin mars. Mathématiquement, il n’y a encore rien de mal fait. Néanmoins, une nouvelle défaite repousserait les espoirs du Spirou à cinq unités dans le meilleur des cas (si Neufchâteau s’incline à Lommel) et risquerait fort d’avoir un effet délétère sur le moral des troupes. De toute façon, Charleroi B évoluera le dos au mur. Il sera impératif de tout donner pour enfin offrir une victoire à domicile aux amis et membres de la famille qui les suivent.