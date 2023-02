Le Futsal Team Charleroi a la relance

Contre Anderlecht, le Futsal Team n’a pas su revendiquer quoi que ce soit. "Notre début de rencontre ne fut pas bon. Nos adversaires ont profité de leur avantage obtenu au match aller pour gérer les débats. À la pause, c’était déjà 5-0. On a su faire mieux au retour des vestiaires, mais cela ne fut pas suffisant."

Des solutions à trouver

Les Carolos devront se passer de plusieurs éléments importants. Wilde et Osvaldo sont incertains. Idrissi et Bouzid sont suspendus. "On va devoir composer sans plusieurs éléments importants. Mais on a un gros noyau. Il faudra en profiter pour se montrer et aller chercher des points précieux. Le championnat est notre objectif principal."

Le FMC sera également sur au repos, après sa belle victoire acquise au cours du derby. Il devait jouer contre Borgloon qui est forfait général.