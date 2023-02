A force de gaspiller...

Olympic – Ixelles (d. 15 h)

Peu importent les écarts, souvent étroits. À force d’accumuler les revers, désormais cinq de suite, l’Olympic Mont-sur-Marchienne est retombé à la 13e place. La possibilité d’un retour en première provinciale commence à se matérialiser ! Sur leurs 9 derniers matchs, les Bleus en disputeront six au hall polyvalent. Un avantage tout relatif dans la mesure où le leader et deux des équipes partageant la deuxième place doivent encore être affrontée. Et l’adversaire de ce dimanche n’a rien d’un oiseau facile. Ixelles pointe à la 7e place. Les Carolos avaient limité la casse à l’aller (-7) mais cela veut-il vraiment dire quelque chose ?