La P1 de Lessines sort de la zone dangereuse

En Promotion, tous nos représentants de Wapi étaient bye alors que nos quatre équipes régionales ont bien joué en P1. Avec un joli succès de l’OTT à Saint-Luc Mons (0-3). "J' étais très confiante avant le match parce que mes filles avaient fait un super-entraînement la veille, témoigne Laurie Goffette. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles ne m’ont pas déçue !". Victoire nette dans les chiffres également pour Péruwelz face à Saint-Ghislain (3-0). "Même si elles sont dernières, nos adversaires se sont améliorées depuis le premier tour, affirme Aurélien Azor. On a donc dû bien servir et rester concentrés. Mention spéciale à Marion Petit qui remplaçait au poste de libero Flavie Decostre, qui a quitté le groupe.", ajoute le coach qui a annoncé son départ du club au terme de la saison. Quant au Pays des Collines, fort de sa victoire en Coupe du Hainaut contre la N3 de Charleroi, il ne s’est pas relâché en recevant Basècles, à qui il n’a pas cédé le moindre set. "Je misais sur 50 points. Et on en a marqué 56 avec une jeune de P3, Clothilde Richez, qui m’a beaucoup plu à l’attaque", se réjouit malgré tout Franck Vivier, le coach visiteur. Enfin, Lessines a pris la mesure de Nalinnes, pour le plus grand bonheur de son coach Yves Lefebvre (3-0). "On sort de la zone dangereuse et c’est le principal", se réjouit ce dernier.