Une participation massive pour la première du trail de Châtelet

Ce dimanche était organisé un tout nouveau trail au départ du parc communal de Châtelet là où, autrefois, l’UAC y organisait son cross. L’événement était destiné à récolter des fonds pour que l’association Siloé, active dans l’aide à la jeunesse et dont l’un des sièges se trouve à Châtelet, puisse acheter du matériel sportif. Ce sont des coureurs de l’UAC et du club des Bouffiols qui ont mis toutes leurs compétences et leur énergie dans l’organisation. Ils en ont été récompensés par la participation de 231 traileurs. Un chiffre qui a dû les ravir car, à quelques kilomètres de là, se déroulaient deux autres événements majeurs: le cross de Fleurus et une manche du challenge provincial de jogging à Marcinelle.