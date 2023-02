Néchin à petits pas vers le titre…

S’il n’y avait pas eu ce diable de Maxence Delval et ses coups de pied arrêtés chirurgicaux et la rage de Florentin Dubrulle pour claquer l’égalisation, Néchin aurait compté huit points et trois victoires de plus qu’Isières. N’empêche, avec six points d’avance, trois défaites seulement au compteur et un calendrier qui va se simplifier (un peu), Néchin peut voir venir: " Attention, un déplacement très difficile nous attend déjà à Hensies dimanche prochain", rappelle Giovanni Huin qui se satisfait du point. " Une bonne unité récoltée devant une super-équipe d’Estaimbourg même si je suis un peu déçu parce que l’égalisation est tombée très tard. Je suis très fier de ce que les gars ont réalisé. Être réduits à dix dès la demi-heure et résister ainsi, reprendre l’avance, c’est top. Je félicite aussi Michaël Hempte notre gardien dépanneur qui a réalisé ce qu’on attendait de lui. Vu les résultats, ce nul n’est pas mauvais. Si Estaimbourg nous avait battus, ça aurait fait mal dans les têtes".