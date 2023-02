L’immanquable Portelette, c’est pour ce samedi !

À Lobbes, il n’est pas rare de croiser ces jours-ci de nombreux joggeurs aux alentours du centre sportif du Scavin. Ils viennent reconnaître le parcours du circuit de la Portelette, dont la 44e édition aura lieu ce samedi. Cette course sur route est, rappelons-le, l’une des plus anciennes de Wallonie, avec la corrida de Gerpinnes, et même du pays ! Même si ce n’est plus vraiment le cas actuellement en raison de la multiplicité des épreuves, elle a longtemps été considérée comme celle qui ouvrait la saison des courses sur route. Son histoire, la qualité de l’organisation (pour les coureurs et par un club de coureurs, l’ESM en l’occurrence), son palmarès et sa place idéale dans le calendrier (en début d’année, avant les semis et marathons à venir) font qu’elle attire chaque année plusieurs centaines de participants (837 l’an dernier) et a déjà dépassé à plusieurs reprises la barre des 1000.