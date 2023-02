Le Running Day toujours aussi populaire

Par rapport à l’an dernier, l’horaire de cette 9e édition avait été inversé: la longue distance à 10h15, la courte ensuite, quinze minutes plus tard, ceci afin de mieux réguler les arrivées. Les élèves de Jean Jaurès avaient répondu présents, soit dans le peloton, soit dans l’encadrement de l’événement. On a pu une nouvelle fois constater que le challenge provincial drainait beaucoup de fidèles puisqu’il y a eu 448 coureurs, alors que deux autres manifestations sportives se déroulaient en même temps à Châtelet (trail) et à Fleurus (cross).

Petite surprise sur la courte distance avec la participation de Marvin d’Aurilio que l’on attendait davantage sur le long. Il a fait parler sa vitesse pour boucler les 4.7 km en 15'26. "Ce circuit n’était pas fait pour taper un chrono, lançait-il. Il nécessitait beaucoup de relances. Cela montait à plusieurs endroits ! Et il fallait faire attention à ne pas glisser. Je n’avais donc pas l’œil rivé sur ma montre. Je voulais juste trouver un peu de rythme avant le championnat de Belgique de semi-marathon qui arrve bientôt, à la mi-mars." Son frère Siméon termine à la 4e place.

Chez les dames, Miss Challenge de Hainaut (15 victoires finales !), Jessica Marien était une nouvelle fois au-dessus de la mêlée.

Marie Nihoul sauve l’honneur des Carolos

Sur la longue distance aussi, il y avait du beau monde. John Smet du Team Vertigo/CABW a démontré qu’il avait retrouvé la grande forme après plusieurs mois de blessure. "Je ne ressens plus de douleurs depuis six semaines, ce qui me permet d’enchaîner les courses, raconte le protégé de Rudy Walem. Je suis revenu le 15 janvier, jour de mon anniversaire et, depuis lors, je ne fais que monter en puissance. Cette victoire est un premier aboutissement et m’ouvre quelques perspectives intéressantes pour ce challenge. Je compte faire les dix courses pour figurer dans le classement général mais le règlement est tel qu’il faut aussi se montrer très régulier et très disponible si on veut le remporter. Je suis très attaché à ce challenge provincial puisque je fais partie du comité organisateur de trois des courses." Chez les dames, Marie Nihoul a sauvé l’honneur des Carolos en étant la première dame à l’arrivée.