Latragna a sonné la révolte des Gosseliens

Les courageux spectateurs ont pu observer une équipe à deux visages dimanche au stade Bardet. Deux mi-temps pour deux systèmes de jeu mais aussi deux états d’esprit complétement différents. Victimes consentantes durant le premier acte, les Carolos sont ressortis des vestiaires avec la grinta. Ce retournement de situation peut s’expliquer par un changement tactique du coach mais il est indéniable que la montée de l’ailier, Luca Latragna, y a également contribuée. Chargé de couvrir tout le flanc gauche, le Gosselien fut au four et au moulin durant toute la seconde période. "C’est l’ensemble de l’équipe qui est remonté sur le terrain avec l’intention de réagir, pas seulement moi, analyse humblement l’ailier de poche. À partir du moment où nous avons égalisé, cela nous a galvanisés et nous savions que l’on pouvait l’emporter. A titre personnel, j’avais à cœur de montrer au coach qu’il pouvait compter sur moi comme je le fais à chaque fois que j’en ai l’occasion."