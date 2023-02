Khalilou Fadiga et Cyril Théréau ont apprécié le derby carolo

Khalilou Fadiga expliquait avec son légendaire sourire:

"Je suis heureux d’être ici, sur invitation de Mbo Mpenza et, bien sûr, du président Simonofski. L’ambiance et l’accueil ici à Charleroi est extraordinaire et j’ai vécu une belle partie."

Justement, qu’avez-vous pensé de ce match ?

C’était la première fois que j’assistais à une rencontre de futsal et j’ai trouvé le jeu vif, rapide, avec beaucoup d’engagement. Je ne m’attendais pas à cela. Au niveau du physique, c’était aussi impressionnant. Je pensais que les joueurs ne pouvaient pas se toucher, mais apparemment, ils ont le droit de tacler. C’est relativement impressionnant et m’ouvre encore un peu plus l’esprit dans un sport qui me concerne, le football. J’apprécie énormément ce qui s’est passé, avec la victoire de l’équipe qui m’a invité !

Vous qui avez été un joueur de haut niveau, quelles sont les similitudes avec le foot sur grand terrain ?

Je retrouve l’engagement et la technique. Les données tactiques aussi, font qu’il y a des similitudes. Mais cela reste à l’intérieur, avec des règles propres. Ce qui nous lie surtout, c’est la beauté du jeu.

"C’est très tactique"

De son côté, Cyril Théréau a repris une brasserie à Bruxelles et revient régulièrement à Charleroi voir ses anciennes couleurs. "Je suis venu sur invitation de Majid Oulmers. Parfois, je revois des matches du Sporting. Ce soir, c’était bien, il y avait beaucoup de rythme. Un beau derby, indécis, et donc une belle expérience. J’ai été impressionné par les un contre un, le marquage individuel. C’est bien plus tactique que je le pensais."