Deuxième défaite de l’OTT en Promotion

En Promotion, l’OTT a subi sa 2e défaite de la saison. Les Collégiens ont perdu leur tie-break contre Nalinnes, autre prétendant au titre, et ont déçu leur coach, Yvan Cuvelier. "Je n’accepte pas le manque de réaction et de fierté de certains". Dans la même série, le PVTM a par contre fait l’affaire du week-end en battant à domicile le VPC (3-1). "Ce sont trois points importants contre un concurrent direct dans la perspective du maintien, signale Nicolas Anrys. On a dû aller les chercher avec nos tripes. Depuis 3 semaines, je sentais énormément d’envie et d’application aux entraînements. Et on a gardé ce même état d’esprit durant le match".

En P1, même satisfaction à Don Bosco, après la victoire relativement facile face à Fleurus (3-0). "On a fait un match costaud, probablement le meilleur depuis qu’on est en P1. Privés pourtant de Corentin Debliquy, on l’a géré du début à la fin sans se faire peur", se félicite François Mainil. Dans la même série, le PVTM a subi logiquement la loi de Charleroi, le leader (1-3). "On n’a pas à rougir de la défaite, affirme Rémi Martinez. Les jeunes continuent à me surprendre, Pavel Depoorter tout particulièrement". En P1 toujours, défaite aussi pour le Skill, qui recevait Baudour (1-3). "On a mal démarré à chaque set, mais ensuite on a réussi à chaque fois à les embêter en servant mieux. Cédric Pypaert, irréprochable à la passe, nous a bien isolés au filet, mais leur système bloc-défense a bien fonctionné." analyse Jean-Charles Kwittek. Enfin, Enghien, qui s’est déplacé avec un central et des P3 a été battu à Elouges (3-0).