Deux buts qui ont eu raison des Dogues

C’est l’enchaînement des buts qui a fait mal aux Dogues. "Malheureusement, on prend directement ce deuxième but. Ce 0-2 laisse des traces. Mais le groupe est tout de même parvenu à revenir à 1-2, dans la foulée. Le groupe a poussé pour faire le forcing. Le troisième but est plus anecdotique. Notre gardien était monté sur le corner pour tenter de faire la différence. C’est tout. Il y a des soirées où cela ne fonctionne pas. On n’a pas à rougir de cette défaite. On a essayé de produire du jeu, alors qu’eux ont procédé via des attaques rapides dans la verticalité. On a eu des occasions en première période, tout comme nos adversaires. Quand on a pris le premier but, il y a eu une période de flottement. On va essayer de rectifier le tir pour notre prochain match."

L’absence de Delbergue, "out" pour quelques semaines, s’est fait sentir au niveau créatif. "On a un joueur qui est indispensable dans le dispositif et qui s’est blessé cette semaine. On a essayé de trouver d’autres solutions. Mais ce n’est pas une excuse. Les joueurs qui ont leur chance font partie de ce groupe de 22 éléments. Il a manqué du liant, mais c’est aussi et surtout un collectif qui n’a pas réussi à déstabiliser un bon bloc."