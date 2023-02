Victoire à double sentiment à Momignies

L’équipe de David Gourisse s’est amusée dimanche après-midi contre Chimay/Virelles. "Il fallait inscrire ce premier but pour nous libérer, commente le T1. Chimay a pressé assez haut, j’ai été assez surpris. On a gagné mais les blessures atténuent un peu la joie." En effet, Stéphane Casier et surtout Maxime Magotteaux, le capitaine et meilleur buteur, sont sortis sur blessure. Il y a plus de peur pour le second. "Sa cheville est touchée et on craint de l’avoir perdu pour de longues semaines… Il va passer des examens, on verra le diagnostic définitif mais ça ne sent pas bon. Ce serait une grosse perte pour nous. Max est un danger permanent pour les défenses. Si son absence se confirme, on trouvera des solutions. C’est aussi dans la difficulté qu’on devra être fort."