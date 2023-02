Triste spectacle sur deux terrains différents

S’il n’est pas banal de voir un match arrêté avant son terme lors de chaque week-end, assister à deux rencontres interrompues dans la même série est plutôt rare. Ce dimanche, Ransart – Farciennes et Montignies – Fleurus ont prématurément pris fin. Dans la première rencontre, l’arrêt du match est jugé "inadéquat". "On n’a même pas eu droit à un avertissement et l’arbitre s’est semble-t-il senti menacé", narre Nicolas Duplessis, le T1 farciennois. Le but égalisateur ransartois est au centre des débats. "D’où je suis placé, je ne sais pas dire s’il y a main ou pas. Mais d’après plusieurs personnes, dont mon joueur exclu, il y a bien hands. Il s’est plaint de cette décision et prend une rouge."