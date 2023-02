Cartes jaunes: Maes, Arnould, Patelli, Geenen, Bilteryst, Lheureux,

Buts: Gailliez (0-1, 29e), Maes (1-1, 70e), Ait Oudhia (2-1, 71e), Ippolito (3-1, 72e), Mercier (4-1, 85e).

MONS: Collette, Onkeya, Deworme (61e Mercier), Vanhoof, Ippolito, Meulemans, Berquemanne, Soupart, Delys (80e Benyagoub), Maes (85e Perrot), Ait Oudhia (76e Lheureux).

SOLRE-SUR-SAMBRE: Bilteryst, Audin, Musin, Thery, Gailliez, Geenen, Patelli, Chrichmi (76e De Brabander), Arnould (72e Cuche), Lefevere (82e Boulanger), Nicolay.

Les Tunique bleues ont subi la loi de la lanterne rouge et après avoir mené au score, les Solréziens se sont effondrés dans les 20 dernières minutes du match. Gailliez avait pourtant trouvé l’ouverture, à la demi-heure de jeu et tout se passait bien dans le contenu. Au retour des vestiaires, les hennuyers affichaient la même envie mai s’effondrèrent littéralement après l’égalisation. Ensuite, les buts s’empilèrent et le portier local vivait une bien mauvaise soirée, encaissant trois buts en cinq minutes: "En première période, on commence avec plein d’ambitions et on mène à la pause. Nos adversaires ne se créent pas de grandes occasions mais ils sont remonté avec plus de grinta sur le terrain. Ils plantent trois buts en cinq minutes ! L’égalisation nous tue et le match est plié. Le coach nous avait demandé de reproduire le même contenu qu’en première mi-temps. On joue bien, mais on prend un goal et on baisse la tête. Nous jouerons à la maison face à Soignies, le week-end prochain et nous devrons gagner. Cette série de défaites nous place en mauvaise position et on se doit de relever la tête, en trouvant la solution."