Cartes jaunes: Bertoncello, Adam, Kinkela, Nahounou.

Buts: Mbenti (0-1, 28e), Luvovadio (1-1, 59e), Adam (2-1, 69e).

GOSSELIES: Martinez, Santinelli (46e Latragna), Kourouma, Pingaut, Bollens, Laloux, Bertoncello, Qoli, Boumediane, Adam, Luvovadio (88e Soudant).

CROSSING SCHAERBEEK: Jacobs (83e Kamagate), Roisin, Op’T Eynde, Farin, Nahounou (83e Vano), Mukota, Kinkela (83e Bil), Muray, Mbenti, Nzinga, Monamay.

Le Crossing Schaerbeek s’est rapidement installé dans le camp carolo, sans que les locaux n’aient grand-chose à dire. C’est donc logiquement que Mbenti ouvrait le score peu avant la demi-heure grâce à une reconversion rapide. Mais si les Bruxellois jouaient dans un certain confort, ils manquaient d’efficacité dans la zone de finition. La vitesse de Muray, Mbenti, Nzinga ou encore Monamay donnait le tournis à l’arrière-garde des Casseroles mais sans résultat.

Malgré ce manque d’efficacité bruxellois, personne ne voyait comment les Gosseliens pourraient inverser la tendance. Personne sauf le coach carolo, Steve Pischedda, qui changea son système à la reprise avec la montée de Latragna. À charge pour ce dernier de couvrir tout le flanc gauche. Et c’est sans doute le jusqu’au-boutisme et la hargne de l’ailier qui allaient donner des ailes à toute l’équipe locale. Contrairement à la première période, Gosselies remportait ses duels et imposait un pressing de tous les instants à ses adversaires. Sans doute étonnés par cette réaction d’orgueil, les Bruxellois peinaient à trouver la parade. Et c’est sur phase arrêtée que les Carolos parvenaient à revenir au score grâce à des réalisations de la tête de Luvovadio et Adam à 10 minutes d’intervalle. Le score aurait même pu être plus lourd si Adam ne loupait une occasion dans le rectangle suite à une erreur défensive adverse quelques minutes plus tard.

La fin de match fut marquée par la sortie du gardien bruxellois sur blessure et son remplacement par un joueur de champs, Muray. Ainsi que plusieurs phases litigieuses qui amenaient l’arbitre à ajouter quelques minutes d’arrêt de jeu. Trop peu pour le staff bruxellois, se sentant floué en fin de partie.