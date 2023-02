SPIROU: Polet 5 (1X3), Shema 3, Adzeh 12, Menth 9 (2), Zecevic 14 (1), Lo Giudice, M. Cambioli 5, Lecomte 4 (1), Hautekeet 6, Ellis 2, Fedele.

LOMMEL: Schelkens 12, Montanari 4, Bouts, Dubois, De Keuser 22, Eyckmans, Ackermans 11 (2X3), Wesenbeek 19, Jacobs, Jansen 3.

Après la bonne surprise de la semaine précédente, le duel de ce dimanche à Jumet laissait espérer une confirmation qui n’est pas venue. Dans un premier temps, les jeunes d’Anthony Stevens ont certes répondu à l’attente. Le premier quart-temps était équilibré. Les visiteurs avaient fait mine de prendre leurs distances en trois minutes, entre 8-8 et 8-15. Mais Cambioli puis Lecomte retournaient la situation pour inscrire 16-15 à la 10e. La suite était cependant nettement moins bonne. Les Spirous ne marquaient pour ainsi dire plus rien et Lommel s’appuyait sur ses intérieurs, De Keuser et Wesenbeek, pour forcer le break en fin de quart: 25-35 au repos.

Au retour des vestiaires, les difficultés locales se confirmaient. Ronnie Mac Callum ne tournait réellement qu’avec huit hommes, dont seulement six ont scoré. Toutefois, cela suffisait pour repousser d’aphones Carolos à 29-45, 34-51 et 36-56 à la 30. Après 36-60, Zecevic se rebiffait. Menth et Adzeh suivaient le mouvement. Charleroi revenait à 49-62 (35) puis 57-67 mais ce réveil s’avérait trop tardif pour espérer un retournement de situation (60-69 à la 39).