Arbitre: M. Dionisio.

Cartes jaunes: Desmecht, Janssens, Prevot, Allard.

Buts: Kaminiaris (1-0, 56e), Mszanecky (2-0, 80e).

SOIGNIES: Godeau, Mittiner, Florue, Kaminiaris (65e Ombessa), Mszanecky, Sotgiu (86e Amatulli), Derweduez, Amys (46e Fanara), Janssens, De Grave, Desmecht.

RANSART: Allard, Degeyter (65e Gnakpa), Venezia, Castellana, Courtin Silva, Hemal, Yedoh, Prevot, Dufer, Crocco (65e G. Cagnina), T. Cagnina (65e Quina).

Après une belle et rassurante victoire dans le derby face à Gilly, les Ransartois rendaient visite à Soignies avec une confiance reboostée. Mais le terrain en herbe et l’impact athlétique des Sonegiens ont fait mal aux Cougars. Sans réellement se créer d’occasions, les gars de Vincent André sont toutefois parvenus à gagner la mi-temps avec un score inchangé.

Durant le second acte, le premier but signé Kaminiaris a coupé le moral des joueurs ransartois. "On n’a jamais été capable de réagir quand ils ont marqué. On a été comme atteint moralement et je déplore la résignation de certains de nos joueurs qui ont affiché un moral assez faible", déplore Michel Prevot, le manager de Ransart. Tout est de nouveau remis en question et les huit dernières rencontres s’annoncent décisives. "On doit en gagner quatre, selon moi. On parlait de la tranche un moment, mais nous n’avons pas le niveau pour. Mais nous devrions nous maintenir sans problème."