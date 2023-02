Arbitre: M. Ben Ahmed.

Cartes jaunes: Lo. Steens, Gilson, Nicaise, Atia.

Carte rouge: Ouzrouhene (89e, 2 cj).

Buts: Lo. Steens (1-0, 31e), Cammisuli (1-1 sur pen., 45e), Lo. Steens (2-1, 45e), Dei-Gobbi (2-2, 60e), Cammisuli (2-3, 64e), Marchand (3-3 sur pen., 81e).

COURCELLES: Gillain, Marchand, Altintas, Bastin, Lo. Steens, Gianfelice (78e Atia), Brogno (82e Lu. Steens), Nuyts (59e Mereu), Lefebvre, Noël, Kemayou.

FLÉNU: Delwarte, Demol, Nicaise, Cammisuli, Celsy (70e Muratore), Lanza (35e Gilson), Dei-Gobbi, Ouzrouhene, Tanche, Arena, Belasfar.

Vandewalle, suspendu, mis à part, Nicolas Flammini a reconduit l’équipe qui a fait belle figure le week-end précédent. Mais ce sont les visiteurs qui ont signé la meilleure entrée en matière. Tour à tour Belasfar, Demol et Cammisuli mettent Gillain à contribution. à Flénu la domination, aux Coqs le réalisme puisque ceux-ci vont se porter aux commandes sur leur première tentative cadrée. Une tête de Lonny Steens sur un caviar de Kevin Noël.

Mais Courcelles n’est pas le champion des penalties pour rien. Un ballon qui ricoche sur le bras de Brogno et Cammisuli relance le suspense. La joie montoise est, toutefois, de courte durée puisque dans ces mêmes arrêts de jeu, c’est encore le duo Noël – Steens qui permet aux Courcellois de regagner le vestiaire en tête.

Malheureusement pour le président Portier, la reprise est plus compliquée pour l’équipe locale. Altintas hérite bien d’une véritable possibilité de but mais c’est dans l’autre rectangle que cela chauffe. Aux alentours de l’heure de jeu, le match rebascule: Dei-Gobbi et Cammisuli placent respectivement une volée du gauche et une tête décroisée hors de potée de Gillain et, pour la première fois, Flénu est devant.

Bastin sonne la révolte mais c’est la défense montoise qui va se tirer une balle dans le pied en concédant un penalty sur Steens alors que celui-ci se représentait aucun danger. Marchand place hors de portée de Delwarte. Bastin, Gilson et Cammisuli auront l’opportunité d’offrir la victoire aux leurs, sans succès.