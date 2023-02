Cartes jaunes: Mesrouri, Gourad, Zambi, Struyven. Conde-Garcia, Toutou, Van Waeyenberge.

Buts: Van Waeyenberge (1-0, 27e), Mesrouri (1-1, 40e), Van Waeyenberge (2-1, 70e), Gaspard (2-2, 85e), Van Waeyenberge (3-2, 87e).

HORNU: Bagayabie, Ouedraogo, Rawash, Gourad, Pasqualino (75e Marro), Debus, Zambi (75e Hadjeb), Desomberg, Mehamdia, D’Errico (65e Carruana), Van Waeyenberge.

MONTIGNIES: Durot, Lange, Carboni, Gaspard, Struyven, Mesrouri, Crainich, Dresselaers (65e Toutou), Louahed, Conde-Garcia, Hanoulle (85e Ndiaye).

Toujours pas de victoire pour les Montagnards. Et pour cause, ils sont passés complètement à côté de leur première période. "Il n’y avait pas d’envie, regrette Stéphane Ghislain, qui dirigeait l’équipe en l’absence de Nicolas Pedini parti au ski. Il n’y avait pas d’engagement et aucune passe n’arrivait à destination." La prestation montagnarde était à ce point catastrophique que la direction du club est descendue dans le vestiaire pour une mise au point nécessaire. "C’était un miracle que nous soyons arrivés à la pause à 1-0 seulement. Il y a bien eu un mieux en deuxième période. On égalise mais on se prend un deuxième coup sur la tête avec le 2-1." Il faut une erreur du portier local pour permettre à Gaspard d’égaliser pour la deuxième fois de l’après-midi. "Et là, à nouveau, on se prend un but trois minutes plus tard. Cette équipe manque de maturité dans la gestion de ses moments forts et faibles. Quand tu luttes pour le maintien et que tu tiens un point à l’extérieur à cinq minutes de la fin, tu ne peux pas lâcher. Tu dois faires les fautes nécessaires, balancer le ballon, t’arracher pour ne pas tout perdre à la fin. On peut tout pardonner à un groupe mais le manque d’envie, c’est inadmissible. La motivation, c’est la base de tout résultat."