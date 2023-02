Cette victoire va remettre un peu de joie dans les rangs marbaisiens. "L’équipe s’est donnée corps et âme, pointe David Bonaposta. J’ai vu un vrai esprit d’équipe. En tant que joueur-entraîneur, ça fait aussi plaisir de voir ses consignes respectées." Dans le camp adverse, on s’est montré maladroit devant les cages. "On a réalisé un bon match avec pas mal d’occasions à la clé, note Antony Moles. Mais on a réussi à en concrétiser que deux. On offre aussi les buts à l’adversaire. Pour moi, le score ne reflète pas la réalité. On méritait mieux."

Momignies 12 - Chimay/Virelles 0

Le leader gagne mais a perdu des éléments clés sur blessure (voir par ailleurs). Le succès des Momigniens ne souffre d’aucune discussion. Nicolas Bisiaux et Guillaume Cordelle se sont notamment illustrés avec un triplé.

Sivry 1 - Merbesars B 2

On ne retiendra que les trois points du côté sartois. "Un très mauvais match de notre part, juge Rémi Rosier. On s’en sort très bien car Sivry méritait autre chose. On peut parler d’un hold-up. Avec son doublé, Tristan Grenier nous maintient dans la course au tour final."

Froidchapelle B 1 - Forges 5

Les Forgerons ont fait le boulot en déplacement à Froidchapelle. "Tout comme la défense, qui était toute neuve ce dimanche (lisez hier), souligne Luc Quertinmont. On n’a pas vu la différence avec les titulaires. Je suis content. On n’a pas vraiment été mis en danger." Les Rouges ont quand même eu leurs temps forts. "On a été dominants à certaines périodes, explique Fabian Garcia. Forges ne m’a pas tant impressionné que cela. Je pense qu’ils se sont simplement montrés plus efficaces que nous et ils ont su profiter de nos erreurs de jeunesse."

Thuin B 7 - Beaumont B 1

Carton des Thudiniens mais l’entraîneur Jérôme Vansweevelt ne semblait pas trop enthousiaste. "L’opposition était assez faible et je crois qu’on aurait pu prendre encore plus de plaisir en faisant mieux circuler le ballon. Avec plus de justesse, on en inscrivait 15 ou 20. Parfois, cela semblait trop facile pour mes joueurs et cela s’est ressenti au niveau du rythme."

Grand-Reng 0 - Gozée 2

On n’arrête plus les Gozéens qui enchaînent un cinquième succès d’affilée sur la pelouse du troisième. Les Jaune et Noir se retrouvent ainsi à deux longueurs de leur adversaire du jour et donc du podium.