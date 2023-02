Cartes jaunes: Bailly, Crocco, Beugnies.

Buts: Renquin (0-1, 32e), Beugnies (0-2, 66e).

PONT-À-CELLES/BUZET: Vandenvelde, Servais, Bailly (26e Van Roosendael), D. Francart, Nze (9e Mazzu ; 26e Severa), Brismez, Giorlando, Ficheroulle, Crocco, Hemberg, Vanhorick.

BELOEIL: Willocq, S. Wantiez, Beugnies, Henry (84e Mouquet), Petta, Leclercq, Garcia Rendon (82e Flammia), Renquin, G. Wantiez, Lericque, Verstraeten (74e Romano).

La malchance s’est abattue sur le PàC en début de match ! Coup sur coup, Nze, Bailly et Mazzu doivent quitter le terrain à cause de problèmes musculaires pour les deux premiers et de cheville pour le troisième cité. "J’espérais rentrer à la mi-temps avec le zéro derrière, avoue le coach Roch Gérard. Nous aurions profité de la pause pour remettre les choses en place. Malheureusement, ce premier but est arrivé avant." Suite à un long ballon de Garcia Rendon, Renquin se retrouve en duel avec Servais. L’attaquant visiteur prend le dessus sur le défenseur local et s’en va tromper Vandenvelde. Après le repos, le PàC connaît une bonne séquence et réussit à inquiéter Willocq. Le gardien claque en corner un coup franc de Giorlando. Toutefois, le leader reprend vite le jeu à son compte pour assommer son adversaire. A la 66e, Verstraeten centre en direction d’Henry qui donne en retrait à Beugnies pour le 0-2. "Pour forger un exploit contre une équipe pareille, il faut être à 110% dans tous les domaines et ce n’était pas le cas aujourd’hui", conclut Roch Gérard.