Ransart 2 – Farciennes 2 (match arrêté)

L’arbitre, ne se sentant plus en sécurité, a préféré stopper les débats alors qu’il restait une trentaine de minutes à jouer.

Montignies 4 – Fleurus 0 (match arrêté)

Une altercation entre deux joueurs vers la 79e a provoqué l’arrêt du match par l’homme en noir. Un passage devant le CP s’avère nécessaire pour trancher.

Bouffioulx 3 – Jumet 4

Le choc de la journée a souri aux Jumétois. Après un match spectaculaire, qui s’est arrêté une dizaine de minutes après l’expulsion du gardien de Jumet Ozyurt, ses coéquipiers ont émergé sur le fil. "On s’entraîne mal et donc on joue mal. Nous avons raté deux énormes occasions à 2-2 et à 3-3 pour passer devant, et sur les contres c’est Jumet qui en a profité", déplore Nicolas Michaux, joueur-président bouffalonien.

Rance 0 – Baileux 6

Victoire aisée des joueurs adverses. Vereecke s’est distingué en plantant un triplé.

Gosselies 6 – Boussu-lez-Wal. 1

Malgré la large victoire sur papier, Fred Caruana n’est pas entièrement satisfait. "Ce ne fut pas un bon match de la part de mes joueurs. On aurait pu se servir de cette rencontre pour essayer des choses, mais on a préféré rester dans notre confort", analyse le T1 des Casseroles.

Gerpinnes 1 – Jamioulx 3

Cette victoire permet aux Jameloviens de s’installer dans le Top 5.

Solre-St-Géry 4 - Marcinelle 1

C’est la première défaite pour Ahmed Gherdaoui, depuis la reprise en main du groupe à la suite du départ de Sergio La Valle.

Erpion 5 – Frasnes 2

Première victoire pour Alain Cortella depuis son intronisation au poste de T1 du club local. Le tout, face à un concurrent direct dans le bas de tableau.

Division 3C

La Buissière 4 – Morlanwelz 1

Face à l’un des candidats pour le maintien, La Buissière n’a pas tremblé et s’est facilement imposée grâce notamment à un doublé d’Alexis Boitte.

Estinnes 1 – PàC/Buzet 1

À l’issue d’une plaisante rencontre pour le spectateur neutre, les deux équipes repartent avec un point 1-1. Du côté des Coalisés, Matteo Salaris a été l’homme du match. "Il a fait un énorme match et nous a déjà ramené plus de points que prévu quand je l’ai transféré. Le second homme du match fut l’arbitre, une personne d’Estinnes puisqu’il a fallu faire sans officiel. Il a fait ça dix fois mieux que certains arbitres officiels. Merci à Estinnes", souligne Mathieu Huyghebaert, le T1 du PàC.

Roux 1 – Trazegnies Sp. 1

Les Trazegniens arrachent un bon point dans leur lutte pour le maintien.

RAAL 4 – Goutroux 2

Les hommes de Christophe Barrit ont chuté chez le second classé.

Forchies 2 – La Louvière Centre 1

Le leader de la série a tremblé, mais a tenu bon les trois points de la victoire.