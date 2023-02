C’est la débrouille à Gouy !

À cause des travaux dans ses installations, le RC Gouy n’a plus la possibilité de s’entraîner. Chaque semaine, son coach doit trouver une solution pour maintenir ses joueurs en forme: "Jeudi passé, nous avions programmé un amical à Aiseau-Presles, détaille Lellio Di Mezzo. Pour la semaine qui vient, nous jouerons à Frasnes et puis on verra pour la suite. Heureusement, j’ai un bon groupe avec des garçons qui me suivent tant qu’ils le peuvent." Dans ces conditions, tous les points sont les bienvenus, comme les trois acquis à Goutroux: "C’est un succès mérité, poursuit l’entraîneur gouytois. Si l’on arrive à terminer 6e ou 7e, notre saison sera réussie. J’ai signé pour une année supplémentaire. Je compte garder l’ossature actuelle en apportant quelques renforts. Je peux déjà dire que nous aurons de plus grandes ambitions." D.D.R.