"On s’est laissé surprendre"

"L’absence de Yassine Delbergue n’est pas simple à compenser, mais cela ne peut pas tout expliquer , explique Xavier Robert, l’entraîneur des Carolos. Je sais ue les joueurs qui étaient sur le terrain ce soir sont capables d’apporter un plus. Maintenant, il y a ce penalty qui offre l’avantage à notre adversaire. Dans la foulée, on encaisse un deuxième but. Malgré notre réaction, ce ne fut pas suffisant."