Cartes jaunes: Saidane, Benhamou, Absisan, Carasco.

Buts: Carasco (0-1, sur pen., 70e), Nys (0-2, 73e), Maisonneuve (1-2, 75e), S. Van Aerschot (1-3, 90e).

OLYMPIC: Moriconi ; Penin, Maisonneuve, Félix, Kouri ; Hadj-Moussa (77e Rivollier), Massengo, Ito, Saidaine (55e Gaye), Hassaini ; Dahmane.

HEIST: F. Van Aerschot ; Wijns, Augustynen, Peers, Nys ; Troonbeeckx, Sabhaoui, S. Van Aerschot, Carasco ; Benhamou (77e Absisan), Orye.

En l’absence de Delbergue, l’Olympic de Charleroi a cruellement manqué de liant, dans le milieu du jeu. Hadj-Moussa et Hassaïni ont essayé de forcer à plusieurs reprises, en vain. La seule satisfaction de la première période était le jeune Penin. Heist n’était pas vraiment dangereux. Par contre, dans les cinq dernières minutes de la première période, les deux formations s’offraient des occasions franches. Orye voyait sa tête repoussée sur la ligne par Félix. Ito manquait un but tout fait, seul dans le rectangle. Troonbeeckx n’était pas plus adroit face à Moriconi.

Au retour des vestiaires, la montée de Gaye apportait un peu plus de folie. Ce dernier s’offrait directement une belle occasion. Mais à la 70e, alors que Moriconi repoussait un coup franc, l’arbitre désignait le point de penalty. Alors qu’il voulait dégager, Félix touchait Van Aerschot à la tête. Ferreira Carasco ne tremblait pas: 0-1. Dans la foulée, un mauvais dégagement de Moriconi offrait le 0-2 à Heist.

L’Olympic réagissait directement, sur corner. Maisonneuve réduisait l’écart. Vanderbecq touchait la barre dans la foulée. Dans les ultimes instants, les visiteurs donnaient au score son allure définitive. Décidément, Heist est bien la bête noire des grosses cylindrées de la série.