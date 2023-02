Une série de victoires attendue à Farciennes

Le tour final et le titre de meilleur buteur

Le club du président Ghislandi peut heureusement compter sur les nombreux buts empilés par Imran Taflan depuis le début de championnat. Avec 19 buts inscrits en 17 rencontres, l’ex-montagnard répond à ses attentes personnelles. "Je l’avais annoncé à mes coéquipiers en début de saison. Mon objectif est clair: je veux devenir le meilleur buteur de la série ou être parmi les meilleurs artificiers. C’est dommage pour moi cette blessure qui m’a écarté des terrains durant quatre matches. Il y a de sacrés buteurs devant moi, au classement. Mais je pense que je peux encore faire mieux. Le premier n’a que cinq buts d’avance. Il me reste neuf matches pour essayer d’empiler les buts et pourquoi pas réaliser une belle performance."

Sur le synthétique ransartois, les Farciennois tenteront de conforter leur 5e place au classement. "Forcément que ce serait décevant de louper le tour final quand on voit notre parcours après 21 rencontres. Ce serait même plus qu’une déception de sortir du Top 5, ce serait un échec. Mais prenons match par match et essayons d’enchaîner une série de victoires", conclut Imran Taflan.