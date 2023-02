Gosselies ne baisse pas les bras mais reste bien lanterne rouge. "Il nous manque ce brin de réussite qui fait la différence, regrette Steve Pischedda, l’entraîneur du RGS. Mais je serais plus inquiet si nous ne nous créions pas d’occasions. Nous en avons eu cinq ou six lors de nos premières périodes des derniers matches. Mais la moindre erreur de notre part se paie cash et nous devons courir après le score."

Être dans l’urgence n’empêche pas les dirigeants et le staff de plancher sur la saison prochaine. Alestra, Bertoncello, Kudiangana, Laloux, Pingaut et Luvovadio seront toujours gosseliens la saison prochaine. L’avenir passe aussi par les jeunes. Ugo Butera, une jeune qui évoluait avec la P3, est intégré à l’équipe première jusqu’au terme de la saison. "Cela me permettra de voir ce qu’il a dans le ventre. Pour un club formateur comme Gosselies, il est indispensable d’amener des jeunes dans l’équipe A."

On l’aura compris, le club s’active déjà pour son futur mais il y a des préoccupations à plus court terme. Comme ce match face à Schaerbeek. "C’est un adversaire sérieux qui mérite mieux que sa cinquième place au classement. Finalement, c’est peut-être mieux pour nous. Nous n’aurons rien à perdre face à une telle équipe. On pourra évoluer sans pression."