Gerpinnes doit confirmer

Gerpinnes a réalisé un championnat presque sans faute, avec ses treize victoires, un match nul et une toute petite défaite au compteur. Malgré tout, le club a dû batailler ferme pour revenir sur Roselies, leader incontesté et incontestable de la série. Dimanche dernier, les Gerpinnois ont su prouver que les Roseliens n’étaient pas invincibles et ont tout simplement relancé la course au titre. "L’équipe part soudée et confiante mais rien n’est fait, explique Giuseppe Di Maggio, l’entraîneur de Gerpinnes. Notre victoire 1-0 contre Roselies, leader de la série, dimanche dernier, a fait un bien fou au groupe. Chez nous, l’objectif est très clair. Il faut faire mieux que l’année dernière, alors qu’il reste neuf rencontres avant la fin de la saison, le groupe reste sous pression sachant qu’un adversaire de taille arrive."