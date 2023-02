(30-28, 25-20,25-19)

Ugo Blairon est revenu sur la rencontre de ce mercredi contre Gand: "Au vu des circonstances, nous avons très bien joué. Si nous avions gagné le premier set, cela aurait pu être un autre match. C’est dommage car nous avons eu de nombreuses balles de sets mais nous n’osons pas conclure contre les grosses équipes. Cela peut être du manque d’expérience mais cela va venir. On a assisté à un très beau match de volley. Nous nous sommes vraiment bien battus tout au long du match. Juliette Thévenin (meilleure scoreuse du match) et Amalie Jorgensen montent vraiment en puissance. Je vois de l’évolution chez Marta Matejko aussi."

Concernant la rencontre d’Oudegem de ce samedi, le T1 explique l’organisation des événements: "Samedi à 10 h 30, nous rendrons un ultime hommage à notre président Yvan Keuwez au sein de l’Arena. Un second hommage sera rendu avant la rencontre au soir à 18 h 10. Concernant le match, nous ferons du mieux que nous pourrons contre Oudegem. Les filles de Fien Callens ont été mises en difficulté par Genk donc pourquoi pas par nous ? C’est une équipe qui prépare la saison prochaine, avec beaucoup de rumeurs de transferts." C’est peut-être le bon moment pour jouer cette formation.

Du côté de Charleroi, l’ambition est le maître mot de cette fin de phase classique de championnat. DImitri Piraux préconise un regard vers le bas et non vers le haut: "On va regarder vers le haut du classement plutôt que vers le bas. Nous allons faire notre possible pour ne pas se faire rattraper mais surtout pour accrocher nos concurrents directs. Ce serait bien de terminer deuxième ou troisième afin d’avoir 4 ou 2 points en commençant les play-off. Nous allons déjà nous appliquer ce samedi afin de prendre les trois points contre Leuven."