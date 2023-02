Ne plus gaspiller

Fleurus B - Arlon (s. 21 h)

Les deux rencontres de retard d’Arlon sur Fleurus B ne changent rien à la situation. À la veille de leur affrontement de ce samedi à Bonsecours, ces deux équipes se partagent virtuellement le ticket de barragiste. De plus, il est illusoire d’espérer remporter l’average par rapport aux Luxembourgeoises. À l’aller au début octobre, les joueuses de Thierry Foerster avaient bu une tasse de dimension (83-41). Par contre, un succès cette semaine permettrait de prendre trois victoires d’avance sur l’Alliance. Ce qui est pris n’est plus à prendre. Oui mais Palix sera encore indisponible pour cause de travail. De plus, le seul entraînement de la semaine, mercredi, a été annulé. Alex Gonzalez vient de perdre sa grand-mère (condoléances). Plusieurs étaient malades (dont Polizzotto), d’autres avaient prévenu. Sans oublier Bada, blessée, et les disparues Thibaut et Bettens.

Natoye – Courcelles (s. 19 h)

C’est inévitablement l’affiche du week-end. Natoye, qui navigue sur une excellente vague, a la forme nécessaire pour regarder dans les yeux l’imbattable Courcelles.

"C’est sans doute le meilleur moment pour aborder l’équipe carolo, estime le coach, Louis Crevits, qui a prolongé son contrat d’une saison. Le match aller, perdu après prolongation, me laisse un goût de trop peu. Devant notre public, on a l’intention de montrer, une nouvelle fois, qu’on est capable de les embêter. De notre côté, nous avons retrouvé une assise défensive, l’ADN de l’équipe. Je tire mon chapeau aux filles. Si je dois me montrer exigent, nous pêchons parfois à la finition."