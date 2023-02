Le Futsal Team sera favori quoique….

Le Futsal Team Charleroi porte l’étiquette de favori dans ce sommet de la D1. Et c’est vrai que le FMC Charleroi manque de régularité. "C’est notre problème cette saison, avoue Adem Birinci, l’entraîneur du FMC. Nous attendons trop souvent d’être menés pour réagir. Et ce n’est alors pas facile de courir après le score." Pour ce derby, pas question de laisser l’adversaire prendre les commandes. "Ce sera un match difficile face à une très belle équipe qui est dans une spirale positive. Luiz Aranha fait du très bon boulot la-bàs. Le Futsal Team n’est pas deuxième par hasard. Nos adversaires sont bien physiquement et mentalement mais, plus que ça encore, c’est le collectif qui est leur principal atout. Il y a tout de même de belles individualités. Des gars comme Ghislandi ou Bouzid peuvent faire la différence à tout moment."