Yvan Keuwez, l’exemple présidentiel

Présidents de clubs, managers, joueuses, entraîneurs, directeurs techniques et journalistes ont perdu ce mercredi 15 février un grand homme. Un homme de valeurs, au pluriel. De valeurs sûres telles que le travail, la justice, l’abnégation, la détermination et un grand sens pédagogiques qui définissaient Yvan Keuwez. Le directeur technique de Tchalou et papa d’Ugo Blairon (T1 de la Ligue Dame) Dominique Blairon, très ému, est revenu sur la disparition bien trop soudaine de son ami: "Je suis content qu’il soit parti heureux. Une telle histoire c’est incroyable. Une histoire d’amour. Je ne perds pas un président venu injecter de l’argent dans mon club. Je perds une partie de moi-même. Quelqu’un de toujours présent à essuyer les bancs de l’arena. Il était aux petits soins pour les petits et les plus grands. Ce qui est vraiment dur, c’est la brutalité de l’événement… Nous qui avons appris à connaître nos défauts respectifs. Ce qui nous a permis d’aimer nos qualités d’ailleurs. Je suis heureux qu’il ait eu la place qu’il méritait dans notre club de volley qui a résulté de la fusion entre Chapelle et"son"club de Thuillies. Je me rappelle avec tant de joie son sourire après le match de Coupe d’Europe en novembre à Couvin: "Nous ne sommes pas des petits hein !"me lançait-il alors."