Ce n’est plus un secret. Le grand homme qu’est Yvan Keuwez a été victime d’un accident vasculaire cérébral samedi. Malheureusement, son état est encore très indécis à l’heure d’écrire ces lignes. Le club de Tchalou et les amateurs de volley sachant apprécier les personnes de valeur retiennent leur souffle.

Ugo Blairon, très affecté par la situation, préface la rencontre de ce mercredi. "Cela faisait vraiment bizarre de ne pas avoir vu Yvan lundi à l’entraînement. On va vraiment essayer de se battre, de jouer avec le cœur pour notre président. Nous voulons le rendre fier. Alors, bien sûr, c’est Gand et la rencontre se joue là-bas…"

Trois équipes coriaces

"Depuis que nous sommes en Ligue Dames, il y a trois équipes que nous n’avons pas réussi à battre: Oudegem, Genk et… Gand, ajoute le T1 thulisien. Toutefois, lors du match aller à l’Arena, mes filles avaient failli créer l’exploit en s’inclinant à deux reprises sur le fil à cause de fautes de position sifflées par un arbitre particulièrement sévère ce jour-là. Sans cela, nous aurions pu revendiquer un point voire deux contre Gand. Ce qui eut été un superbe résultat. J’aimerais vraiment essayer de gagner une fois contre Gand mais cela reste une mission très compliquée. C’est une formation bien en place mais nous l’avons fait douter au match aller. Nous allons nous accrocher à cela bien que les Gantoises n’aient pas encore perdu à domicile. Nous allons devoir jouer avec beaucoup d’attitude et d’énergie positive. Les filles doivent accepter de jouer. Un point, c’est un point… Même s’il n’est pas marqué de la manière dont la joueuse le rêve, ça fait le job ! Nous devons tabler sur de l’efficacité. Il faut voir comment solutionner chaque situation, même si ce n’est pas “joli joli”. Nous allons voir un combat énergique. Nous devons jouer et nous battre pour Yvan et n’avoir absolument rien à regretter."

Il est à noter que Tchalou recevra samedi Oudegem (encore une équipe invaincue par les Thulisiennes) tandis que Charleroi accueillera la lanterne rouge Haasrode Leuven.