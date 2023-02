Les Wolves Charleroi de retour aux premières loges

Les ouailles d’Olivier Selvais devront encore progresser s’ils espèrent lutter pour le titre jusque dans les dernières journées de la saison. "Notre collectif va déjà mieux mais il est perfectible. La rapidité reste un de nos atouts mais nous devons gagner en maturité pour gérer les moments les plus compliqués d’un match. Là aussi, nous avons bien évolué. Même les plus jeunes peuvent faire preuve de caractère. Ils s’impliquent énormément et écoutent les conseils des anciens. Il y a d’ailleurs un bel esprit d’entraide sur le terrain et en dehors."

Deux rendez-vous importants

Le retour de Matthieu Colpin est aussi une bonne nouvelle. Il est de retour d’un séjour en Amérique du sud. "Il apporte une dose d’expérience supplémentaire et peut permettre aussi à certains de souffler à certains moments. Il retrouve aussi d’anciens équipiers ce qui est bon pour les automatismes." Et cela ne remet pas en question le travail et la place occupée par les jeunes.

Les deux prochains mois seront cruciaux pour les Carolos. "Nous irons chez les Dogs ce samedi. Je pointerai aussi le match du 19 mars contre les Huskies. Ce sera l’occasion de marquer des points psychologiquement et démontrer que nous pouvons gagner et avec la manière, je l’espère."