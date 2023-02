Division 3 A ACFF

Alors qu’ils venaient de passer en pole position, les Walhérois se sont mis à patiner à deux reprises sur leur synthétique, face à Jodoigne (1-1) et Monceau (3-3). Deux partages concédés après avoir pourtant mené au score. "Cela fait quelques fois que cela se passe comme ça, regrettait Anthony Lorenzon. On marque, puis on fait du gros n’importe quoi. On ne tue pas le match. Et on recule, au lieu de faire tourner la balle. En fait, on se met nous-mêmes dans la m…" La sortie de "Lambi", peu après le 2-1, n’a pas non plus aidé, dans un secteur médian qui état déjà privé de Gaëtan Gall et de Josué Bastin. "Il avait pris un coup sur la tempe et, durant la pause, je trouvais que ça n’allait déjà pas. Il avait du mal à lire un panneau à cinq mètres. J’ai craint une commotion. Et je ne joue pas avec la santé des joueurs… Ce fut d’ailleurs un match très engagé", expliquait Lionel Brouwaeys. Son centre avant n’allait pas le contredire, lui dont le corps (chevilles, hanche, nez) portait les traces de l’âpreté des duels auxquels il avait été soumis. "Je ne me rappelle pas avoir reçu autant de coups sur un match de foot. L’arbitrage était un peu light, je trouve. Mais je ne vais pas me plaindre de cela." La perte des deux points suffisait déjà, pour "Antho" comme pour ses équipiers. M.B.