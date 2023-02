Arbitre: M. Vinchent.

Carte jaune: De Brabander.

Buts: Milito (0-1, 16e), Heddadji (0-2, 28e ; 0-3 sur pen., 31e).

SOLRE: Bilteryst, Virgili (46e Nicolay), De Brabander, Boulanger (83e Audin), Patelli, Lefevere, Thery, Chrichmi (78e Arnould), Geenen, Mustin, Cuche (60e Gailliez).

PÉRUWELZ: Lelievre, Hennebicq, Ruggeri, Cortvrint (57e Bah Abdoul), Jean-Philippe (72e Berthe), Delattre, Milito, Heddadji, Meziani, Wattier (68e Leleux), Delys (80e Mincio).

La dernière tranche du championnat offrait une solide opposition à des Tuniques jaunes, lancées dans une opération maintien de la dernière chance. Pour tenter de surprendre l’un des membres du Top 5, Johan Lardin proposait sur le terrain des ingrédients qui ont souri par le passé: de la fougue, de la jeunesse et une pression dès les premiers duels. Mais il aura suffi de quinze minutes pour ramener les Solréziens sur terre. Milito, d’une volée à la trajectoire particulière, surprenait Bilteryst. Heddadji, l’homme du match dans le camp adverse, crucifiait le dernier rempart local une première fois à la 28e. Avant d’enchaîner avec un penalty provoqué et converti par l’ailier quelques instants plus tard.

En deuxième mi-temps, Solre se créait pourtant quelques occasions. Sans les cadrer. Voilà la différence entre les Solréziens et les Péruwelziens. "Nos tirs, nos occasions, on ne les cadre pas. On ne marque pas", constatait également Johan Lardin, le T1 de Solre. Une seconde finale, à Mons B, se profile déjà pour son équipe.