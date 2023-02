Cartes jaunes: V. Windal, Verghote, Bailly.

Buts: Vanhorick (0-1, 75e), Reheul (1-1, 79e), Brismez (1-2, 86e).

LUINGNE: C. Dupont, V. Windal (76e Delecluse), Catteau, E. Windal, Devos, Louage (83e Daly), Verghote, Delabie, Derzelle (86e Catteaux), Tambour, Bulteel (68e Reheul).

PONT-À-CELLES/BUZET: Vandenvelde, Servais, Ficheroulle, A. Francart (51e Nze), Bailly (59e Severa), D. Francart, Mazzu (59e Brismez), Giorlando, Crocco, Hemberg, Vanhorick.

D’emblée, les deux équipes vont s’engager dans un véritable combat de l’entrejeu. Aucune ne cède du terrain, laissant les deux gardiens observer tout ça de très loin…

Un essai de Vanhorick à côté de l’objectif et un heading de Devos qui suit la même trajectoire semblent enfin orienter le jeu vers l’avant. Le quatrième quart d’heure est du même tonneau. Les supporters restés bloqués à la buvette n’ont encore rien perdu de la rencontre. Vanhorick sonne la charge mais Dupont s’interpose avant d’être suppléé par un défenseur sur la reprise de Giorlando. On en arrive déjà au dernier quart d’heure d’une partie que l’on verrait bien se terminer sur un nul blanc. Mais Vanhorick est lancé à la limite du hors-jeu avant de battre Dupont d’un tir croisé. La joie visiteuse est de courte durée. Un centre de Delabie parvient à Reheul qui signe son retour en P1 par une demi-volée qui pénètre dans les filets adverses via la transversale.

Chaque équipe tente alors de prendre les trois points mis en jeu. Dupont empêche d’abord Hemberg de pavoiser, et Verghote est, lui, contré dans le rectangle opposé. À la 86e, un centre au second poteau est remisé de la tête vers Brismez qui crucifie les Luingnois…