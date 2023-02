BCC: Ferette 3-2 (1X3), Lesuisse M. 2-5 et B., Doneux 4-0, Barry 0-4, Basile, Malpas 21-13 (6), Cornet 7-4, Allemand 10-0 (1), Fontaine 0-2, Boxus 3-8 (1).

USVC: Ahmed 5-6 (1X3), Karavokyros, D. Linchant, Bearzotti L. 11-9 et R., J. Mertens 0-4, Rosen, Duding 10-10, Steenberghs 8-2 (2).

"À huit, sans Verlinden et Sculier, il fallait que tous soient à 100%, ce qui n’a pas été le cas, et que les consignes soient respectées", constate Steph Huegaerts, l’entraîneur fleurusien. Malpas a pu s’en donner à cœur joie à trois points et le meneur Martin Lesuisse a trop facilement pénétré.

De plus, les tirs de loin ne sont pas rentrés. "Nous avions tourné à 16 sur 29 le week-end d’avant. Cette fois, nous rentrons trois bombes sur 20, il est vrai face à la deuxième défense de la série."