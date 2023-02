Le soulagement de Trazegnies Sp

C’était l’occasion ou jamais ! En se déplaçant chez l’équipe la plus proche au classement, Trazegnies Sport B ne pouvait plus laisser passer une nouvelle opportunité d’obtenir cette 1re victoire de la saison. Elle a été acquise dans les chiffres et avec la manière: "Je tiens avant tout à féliciter mon T2 Paolo Cantella, lance le coach Johan Blondiaux. Nous n’étions que 12 aujourd’hui, alors que j’attendais 15 joueurs. Certains ne sont pas encore venus sans même prévenir. Mais les garçons présents se sont battus jusqu’au bout. Mon T2 a donc dû jouer et il a fait la différence dans le milieu de terrain. La joie est grande parce qu’il s’agit d’un résultat unique. J’espère que cela appelle d’autres victoires, peut-être pas dès la semaine prochaine contre l’intouchable Monceau. Mais d’autres matches seront plus accessibles et les joueurs semblent remotivés."