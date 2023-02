SPIROU LADIES: Hermans 8-3 (1X3), Fimiani 0-2, Cambioli 16-9 (3), D. Muylaert 2-0, Verstraete 0-2, Stefek 8-4 (2), Baeskens 3-4.

REBOND: Laloux 0-2, Baillet 0-2, Snackaert, Barme 9-14, Hauet 4-2, Pirlot, Haesendonck 3-3, Demonceau 0-10 (2X3), Kazadi 8-7, Veremylen 10-0, Fonteyn 0-2.

Sans Vandewattyne, en vacances, les Ladies ont fait front, gênant le leader brabançon durant 35 minutes avant de craquer physiquement. La sortie sur coup direct au genou de Verstraete et les cinq fautes de Hermans et Delphine Muylaert ont obligé Charleroi à terminer à quatre. Les expérimentées visiteuses en ont profité pour signer 21 points dans le dernier quart et remporter un succès trompeur dans les chiffres.