Anderlues 2 - Snef 3

Si Guerrero répondait à l’ouverture du score de Bardiau, Kambala égalisait après le but de Morreale. Alexis offrait la victoire à ses couleurs, juste avant l’heure de jeu.

Erpion 2 - Frasnes 3

Après l’éviction de Favest au poste de T1, Erpion espérait bien avec un choc psychologique. Mais cela n’a pas eu l’effet escompté.

Thuin 0 - Fontaine 1

Dans le match de la peur, Fontaine a trouvé le moyen de faire la différence. C’est la première victoire de Richir pour son retour aux commandes des Fontainois.

Gerpinnes 1 - Roselies 0

Gerpinnes a livré un match plein contre le leader de la série. Les Gerpinnois ont trouvé le moyen de faire la différence. Roselies a eu des occasions pour égaliser mais les visités ont tenu le coup. Si les Roseliens restent en tête du classement, Gerpinnes revient à la hauteur de son adversaire du week-end et relance l’intérêt de la course au titre. Toussaint a marqué l’unique but de la partie, après la demi-heure de jeu.

Chapelle 1 - Ressaix 2

À la pause, les deux équipes se tenaient de près: 1-1. Mais Ressaix a trouvé les ressources pour faire la différence. Ressaix se replace au classement et revient sur la sixième place. Aziri et Erroui ont marqué pour les visiteurs. Le but de Chapelle – qui avait débloqué la situation – fut signé par La Rosa.

MSM/Coll. 3 - Nalinnes 2

Les Mont-sur-Marchiennois aiment jouer à se faire peur. Alors qu’ils menaient 3-0, ils ont laissé les Nalinnois se relancer. Les visiteurs ont trouvé le moyen de planter deux buts. Ce ne fut pas suffisant pour arracher un point. À noter que les deux formations ont terminé la rencontre à dix.

Froidchapelle 1 - Beaumont 2 (arrêté)

L’arbitre a interrompu la rencontre pour des échauffourées. C’est le comité provincial qui décidera de l’issue de la partie, alors que Beaumont menait 1-2.