Gaétan Joannes (Aische):

"Ce n’était pas la plus belle des victoires mais elle fait du bien. À la mi-temps, le message était qu’il fallait apporter plus d’impact et de l’organisation. On savait qu’on était chanceux de ne pas être menés après 45 minutes. Et on a fini par émerger dans les derniers instants au contraire des dernières fois où la chance n’avait pas tourné. On va pouvoir la savourer cette victoire."