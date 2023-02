Arbitre: M. Neuwart.

Cartes jaunes: Steens, Dufer, Minsart, Miceli.

Cartes rouges: Yedoh (36e), Hamri (45e), Mariko (69e).

Buts: Dufer (1-0, 11e), Cagnina (2-0, 17e).

RANSART: Minsart, Degeyter, Castellana, Courtin Silva, Yedoh, Prévot, Dufer (86e Niati Fika), Crocco, Miceli, Zidda (76e Conte), Cagnina (79e Quina).

GILLY: Kozak, Mariko, Tandoum, Vanhorick, Kalincik, Rouane, Hamri, Hanicq (1re Atasever), Steens, Sirat, Dinari (70e Murathan).

Rien ne roule pour les Gilliciens qui doivent faire face à de nombreuses défections et ont encore perdu Meulemans avant le match et Hanicq après moins d’une minute. Des Gayolles déjà menées 2-0 peu après le quart d’heure via Dufer et Cagnina, idéalement servis par Minsart et Miceli.

Mais ce n’est pas pour autant que les Cougars se sont promenés. Les Ransartois, qui ne respirent pas, non plus, la grande confiance auraient pu rapidement déchanter puisqu’ils se sont retrouvés en infériorité numérique dès la 36e, Yedoh en situation de dernier homme ayant coupé la trajectoire de son opposant direct.

Il était, toutefois, écrit que rien ne se passerait traditionnellement dans ce rendez-vous pourtant décisif entre deux clubs en quête de rachat. Après une rentrée aux vestiaires agitée, Hamri était, lui aussi, invité par l’arbitre à prendre une douche prématurée et ce, alors que le jeu n’avait même pas encore repris.

Difficile, dans ces conditions, pour les Gayolles de revendiquer quoi que ce soit, d’autant que le sort allait s’acharner. Ainsi, Sirat loupait un penalty qui aurait pu relancer le suspense à l’heure de jeu après que Dufer eût accroché Rouane qui venait de le prendre de vitesse. Mieux, dans la foulée, Mariko voyait, lui aussi, rouge pour une véritable agression sur Castellana. Le jeune homme aime le risque… À dix contre neuf, Ransart gérait comme il se doit la fin de rencontre mais sans parvenir à se rassurer définitivement, Courtin Silva et Zidda butant sur Vanhorick.