COURCELLES: Gillain, Mereu (46e Noël), Marchand, Bastin, Gianfelice, Brogno, Vandewalle (46e Lo. Steens), Nuyts (55e Pomponio), Lefebvre, Altintas (67e Hamraoui).

Malgré les places qui les séparent au classement, Chemcedine El Araïchi se méfiait de la venue de Courcelles qui avait très bien préparé sa rencontre. Les craintes du coach belœillois auraient pu être dissoutes avant la pause si ses ouailles s’étaient montrées plus réalistes face à Gillain. Au moins trois occasions franches ont été offertes aux Unionistes qui gaspillaient et étaient, de ce fait, obligés de regagner les vestiaires sur un score nul et vierge.

Les supporters locaux devaient encore se montrer patients en seconde période, plus précisément, jusqu’à l’entame du dernier quart d’heure. Sur corner, Lericque émergeait de la tête pour libérer les siens. On le retrouvait encore une petite dizaine de minutes plus tard quand il était balancé dans le rectangle courcellois. Renquin ne se faisait pas prier pour ajouter un but supplémentaire à sa collection et mettre ainsi fin au suspense de la rencontre.

Avec la défaite annoncée de Molenbaix face à Hornu, Belœil fait un pas de plus vers le sacre en première provinciale.